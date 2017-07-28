Запорожцы не знают, где купаться: на центральном пляже обнаружена угроза

В Запорожье специалисты Государственного учреждения «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины» на общественных пляжах отобрали 47 проб воды на микробиологические показатели. 32 пробы морской воды не показали отклонений; в 15 пробах воды р. Днепр установлено одно отклонение, которое касается общественного пляжа «Центральный» (левая сторона в районе бульвара Шевченко).

Всего в области на сегодняшний день функционирует 15 общественных пляжей, которыми можно пользоваться без риска для здоровья. Так, в Запорожье открыто три общественных пляжа: «Центральный» (Вознесеновский район, р-н бульвар Шевченко) «Правый берег» (Днепровский район, ул. Гребельная) и пляж оздоровительного заведения ОСП «Санаторий-профилакторий ОАО « Днепроспецсталь» (о. Хортица).

В Акимовском районе работает Центральный пляж, пгт Кириловка; в Приазовском районе – пляж ООО «Паллада-Он»; в Приморском районе – три пляжа: «Старый Пляж», пляж Центральный, «Остановка автотуристов» КП «Чистый город Приморск».

В Бердянске открыто шесть пляжей: пляж «Орион», пляж № 3 ООО «Днепр-2000», пляж санатория «Бердянск», пляж «Лазурный», пляж «Красная гвоздика» и пляж ДОУ «Стрела». В Энергодаре функционирует пляж «Солнечный» КП «ПКВ» Энергодарского городского совета, расположенный на северной окраине города Энергодара на берегу Каховского водохранилища.