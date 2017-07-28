Запорожцы травятся овощами и фруктами

В Запорожье и по области проводятся обследования на предмет выявления острых кишечных инфекций. На 29 неделе этого года с подозрением на ОКИ к медикам обратилось 399 человек, сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

Показатель заболеваемости составил 22,5 на 100 тысяч человек, что на 35,5% выше уровня среднего многолетнего показателя, и всего на 2,6% ниже максимального показателя за много лет.

Доля пищевого пути передачи составляет 78,1%. Причинами заболевание становятся преимущественно овощи и фрукты – 24,5%, молочная продукция – 20,9%, мясная продукция – 18,4%, рыбная продукция – 10,6%. Большая часть некачественной продукции приобреталась на стихийных и узаконенных рынках – 48,2%.

Более чем в половине случаев заболеваемость на острые кишечные инфекции связаны с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

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