Из-за некомплекта «армия ДНР» пополняется бывшими уголовниками

С целью покрытия некомплекта личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе осуществляется набор на «контракт» лиц с криминальным прошлым.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, такое пополнение прибыло в «11 ОМСП» и «9-й полк» группировки «ДНР».

Набранные боевики проходят ускоренную подготовку, после чего отправляются на передовую. Но командование не доверяет таким новобранцам, и под видом резерва за ними размещаются «группы немедленного реагирования», которые выполняют функции «заградотрядов».

Как ранее сообщалось, многие «военнослужащие» под любым предлгом пытаются разорвать контракты из-за невыполнения условия (неполная выплата жалования, ее задержка, а также боязнь увечий, смерти и будущего наказания). Кроме того, отмечены нередкие случаи дезертирства российских «ихтамнетов» из воинских частей «ДНР» в Россию, в том числе и с оружием.

У российских контрактников даже изымают паспорта граждан РФ, чтобы пресечь дезертирство. На замену отобранных у россиян в подразделениях «армии ДНР» документов (военных билетов и паспортов) им выдают паспорта «граждан ДНР».