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На запорожском курорте дончанин пырнул ножом неприятеля

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Valeriy
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Во время перебранки на запорожском курорте дончанин использовал в качестве веского аргумента нож против жителя Бердянска.

Раненного горожанина доставили в больницу, а врачи сообщили о криминальном ранении полиции. Сыщики довольно быстро установили подозреваемого. Через несколько часов на курортники из Донецкой области надели наручники.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, в отношении 36-летнего мужчины начато расследование по ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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