На запорожском шоссе микроавтобус с пассажирами врезался в гору щебня

Прошлой ночью маршрутку, которая направлялась из Харькова в Одессу, остановила гора щебня.

Как сообщает Информатор, водитель микроавтобуса по неизвестным причинам не заметил знак и не повернул, чтобы объехать зону, где ведутся ремонтные работы.

В момент аварии внутри находились 6 пассажиров и водитель. У всех пассажиров ссадины и ушибы различной степени. Им оказали первую необходимую помощь. Троих госпитализировали, по предварительной информации, у них переломы ног.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали и причины ДТП выясняются.