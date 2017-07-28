Не закончив реконструкцию проспекта, власть Запорожья планирует реконструировать улочку

Второй год команда мэра Буряка не может окончить реконструкция на небольшом участке проспекта Маяковского, но градоначальник уже заявил о новой вехе в своем правлении — реконструкции улицы Южноукраинской.

Дескать, через несколько недель (когда пойдут осенние дожди, стало быть) начнутся работы на участке от проспекта Соборного до улицы Победы.

«Там не только уложат дорожное покрытие, но и обустроят парковочные карманы. Сейчас многие из тех, кто приезжает отдохнуть в парк, оставляют свои автомобили непосредственно на зелёной зоне. Парковочные карманы позволят решить эту проблему, появится место, где можно будет припарковать автомобиль, не нанося при этом вреда газонам», — сказал Владимир Буряк своей пресс-службе.