Под Запорожьем пройдет рыболовный турнир для ветеранов и бойцов АТО

В субботу, 29 июля, в Запорожской области второй год подряд состоятся соревнования для воинов, ветеранов АТО и волонтеров под названием «Рыболовные игры патриотов».

Соревнования будут проходить на пруде «Новоивановский», расположенном с. Новоивановка, Ореховского района. Помимо рыболовного турнира также в программе мероприятия призовая викторина для детей, праздничный обед и награждение победителей. Начало соревнований – в 9 утра.

Инициатива стала реальностью благодаря организаторам «Обществу ветеранов АТО Запорожья», члену консультативного совета ветеранов АТО при ОГА, депутату фракции УКРОП Запорожского городского совета Олегу Коломойцу и при поддержке газеты «Рыбацкий вестник».

Организаторы приглашают к участию в соревнованиях участников АТО, а также приобщиться к празднику волонтеров и всех желающих. Будет обеспечен проезд из Запорожья на место проведения турнира и обратно.

Для участия обращайтесь в Общество ветеранов АТО Запорожья. Справки по телефонам: 095-784-71-31, 068-666-08-42. Либо по адресу: пр. Соборный, 152, оф. 215 (пл. Пушкина, Дом печати).

Количество участников ограничено.