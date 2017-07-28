Старушка из Запорожья выбрала страшный путь ухода из жизни

Сегодня, 28 июля, 82-летняя пенсионерка совершила суицид, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Прибыв к месту ЧП, полицейские обнаружили женщину, лежащую на асфальте. На место также прибыла карета скорой помощи, врачи которой констатировали смерть пенсионерки. Что стало причиной такого поступка летней женщины неизвестно, пишет Depo.Запоріжжя.

Не так давно в этом же Хортицком районе покончила жизнь самоубийством 49-летняя запорожанка. Ее доставили в клинику еще живой, но от полученных травм женщина умерла в медучреждении. Погибшая сиганула из окна 4-го этажа.