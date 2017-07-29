В Запорожской области разнесли игорный зал (ФОТО)

В Мелитополе правоохранители провели ряд санкционированных обысков, во время которых прекратили деятельность шести игорных заведений. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Во время обысков в помещении подпольных учреждений находились игроки. На пять человек составлены административные протоколы.

В ходе обысков изъяли 50 единиц компьютерной техники, флэш-накопители, камеры видеонаблюдения, денежные средства и документацию заведения. Определяется круг лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

По ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство. Ведется досудебное следствие.