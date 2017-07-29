В Запорожье пьяный водитель авто дал деру от патрульных

Нетрезвый автогонщик, пройдя тест, пытался сбежать от патрульных, спрятавшись в своем подъезде, но административная кара таки настигла его.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, вечером инспекторы остановили за нарушение скоростного режима автомобиль Ford на улице Счастливой.

Во время общения с водителем инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на месте с помощью спецприбора в присутствии двух свидетелей.

Результат проверки – 0,43 промилле алкоголя. Однако после освидетельствования водитель не согласился с результатами теста и пожелал пройти еще один осмотр в больнице. Но вместо этого внезапно побежал в подъезд своего дома, где и затаился в жилище.

Среди документов, которые мужчина смог предъявить патрульным, был только паспорт гражданина Украины. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, но а серьезный штраф все равно ожидает хитреца.