Жулик из Запорожья попивает виски, обманув доверчивую старушку

Добычей негодяя стали 9 тысяч гривен и 300 долларов, которые он забрал у 77-летней пенсионерки.

Схема, которой воспользовался преступник стара: он позвонил пенсионерке, и голосом, как показалось жертве, похожим на голос внука, сообщил, что находится в полиции за совершение преступления и для избежания уголовной ответственности нужны деньги.

Через короткое время к запорожанке домой приехал «знакомый» внука, которому пострадавшая передала деньги для «урегулирования проблемы». Спустя некоторое время женщина позвонила родственнику и узнала, что с ним все в порядке, в полицию он не попадал и ничего противозаконного не совершал.