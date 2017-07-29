Запорожский певец Арсен Мирзоян едва не попал в авиакатастрофу (ФОТО/ВИДЕО)

Запорожский музыкант Арсен Мирзоян выразил благодарность пилотам и всему экипажу авиакомпании «Atlasglobal» (украинским авиаторам), за то, что успешно посадили самолёт в сложных погодных условиях и спасли жизни людям, которые были на борту самолёта, едва приземлившегося в Турции.

На своей странице в Фейсбуке Арсен написал, что в Стамбуле пассажиров самолёта ждала угроза для жизни в виде урагана с крупным градом.

«Привет всем. Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании «Atlasglobal» пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок ,передние стекла очень пострадали. автопилот,автотраст,»Direct low».Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцендента. Капитан посадил в слепую создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее.Когда он посадил самолет аплодировал весь перон аэропорта» Ататюрк». Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку.По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им.Это действительно достойно уважения.