Мэр Запорожья пообещал отремонтировать дорогу к аэропорту, но точную дату не назвал

В Запорожье продолжается капитальный ремонт дороги к Международному аэропорту «Запорожье», на участке от Военного городка до аэропорта. Работы стартовали в конце июня. На днях мэр Запорожья Владимир Буряк провёл выездное совещание, во время которого проконтролировал проведение ремонта городской магистрали.

В 2016 году в Запорожье прошёл первый этап реконструкции дороги к Международному аэропорту «Запорожье». На участке от трассы Харьков-Симферополь до Военного городка заменено асфальтное покрытие, обустроены заезды во дворы, приведена в порядок прилегающая к дороге территория, благоустроены остановочные комплексы, парковочные «карманы» на дороге.

Теперь дорожники выполняют капитальный ремонт на следующем отрезке дороги, от Военного городка до аэропорта. Всего, в рамках второй очереди, будет капитально отремонтировано почти три километра дороги к запорожскому аэропорту.

Запланированы установка бетонных бордюров, укладка асфальта, устройство основания под дорожное полотно, въездов, съездов, карманов остановок, посадочных площадок, установка остановок, новых дорожных знаков, обустройство тротуаров, зелёной зоны, нанесение разметки.

— Дорога в аэропорт является одним из стратегических объектов для Запорожья. В прошлом году мы выполнили первый этап работ. Был проведён целый комплекс работ, с укладкой нового асфальта, оборудованием остановок общественного транспорта, парковочных «карманов». В июне 2017 года начались работы на участке дороги непосредственно до аэропорта, — сказал городской голова Владимир Буряк.

Необходимо отметить, что реконструкция дороги — лишь один из элементов городской программы по развитию Международного аэропорта «Запорожье». В 2017 году в аэропорту выполнен ремонт основной взлётно-посадочной полосы, что позволило продлить срок её безопасной эксплуатации на несколько лет.

В Запорожье также понимают, что в международном аэропорту должен быть современный пассажирский терминал, которым на сегодня запорожский аэропорт похвастаться не может.

— Проект нового пассажирского терминала уже готов. На сегодня он прошёл согласование в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Таким образом, мы будем и дальше постепенно двигаться в направлении начала строительства терминала. На сегодня уже объявлены торги для выбора подрядчика по строительству нового пассажирского терминала, — отметил Владимир Буряк.

Напомним, городской голова Владимир Буряк представил концепцию строительства современного пассажирского терминала для обслуживания пассажиров международных авиарейсов. Планируется, что новый терминал сможет обслуживать не менее 400 человек в час. Его площадь составит почти тринадцать тысяч квадратных метров. Начало строительства запланировано на осень 2017 года. Необходимые средства на начало работ уже предусмотрены в бюджете Запорожья.

— К моменту начала строительства нового пассажирского терминала капитальный ремонт дороги к Международному аэропорту «Запорожье» должен быть завершён. Именно такая задача на сегодня поставлена перед подрядчиком, — заявил Владимир Буряк.