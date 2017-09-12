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В Запорожской области перевернулась иномарка с ребенком (ФОТО)

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user444
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Сегодня в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого пострадали люди. Как передает пресс-служба ГСЧС региона, ночью пожарным позвонили по поводу происшествия, которое случилось на дороге Бердянск-Запорожье неподалёку от села Садовое.

После того, как «БМВ» пробило колесо на дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся на крышу.

Водителя и двух пассажиров забрали машиной скорой помощи в больницу с травмами. Спасатели же помогали с помощью спецсредств вытащить из машины 13-летнего ребёнка и 60-летнего мужчину.

По факту ДТП ведется следствие.

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