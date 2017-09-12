В Запорожье пройдет необычный фестиваль книгочеев

В Запорожье впервые пройдёт фестиваль библиотечного дела и всех настоящих читателей БиблиоFest.

Как передает департамент культуры городского совета, фестиваль пройдет 30 сентября на пл. Маяковского. Праздник приурочен к Всеукраинскому дню библиотек. Запорожцев, а также гостей города ждут интересные мастер-классы, игры, конкурсы, чтение, развлечения и т.д.

Всеукраинский день библиотек — это еще совсем молодой праздник, но, тем не менее, во многих библиотеках появились свои традиции, связанные с этим днем. В некоторых библиотеках проходят торжественные мероприятия и праздничные акции. К участию в мероприятиях привлекаются и сотрудники библиотеки, и читатели, пришедшие в это день в Храм книги.