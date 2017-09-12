Запорожанка прыгнула с железнодорожного моста прямо на рельсы

В Запорожье женщина, которая 7 сентября пыталась свести счёты с жизнью на мосту над железной дорогой в районе площади Поляка, осталась жива, пишет Забор.

Инспекторам удалось выяснить, что 32-летняя женщина числилась как гражданка без определенного места жительства. На данный момент пострадавшая проходит лечение в городском медучреждении.

Медики у нее диагностировали перелом голени, множественные гематомы и ушибы. По информации врачей, пострадавшая поступила в больницу в состоянии алкогольного опьянения и абсолютно не помнила, что спрыгнула с моста.