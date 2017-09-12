Запорожская полиция взялась за незаконный бизнес (ФОТО)

За минувшие сутки полиция Запорожья и области прекратила работу 6-ти игорных залов в райцентре и о области. Как передает пресс-служба ведомства, конфисковали более 60-ти игровых автоматов, рулеток, компьютеров и прочей техники.

Полиция пишет, что многие заведения игорного бизнеса, как принято, маскировались под «лотерею».

Два игорных заведения было ликвидировано прямо в центре города — на проспекте Соборном. Один из закрытых игорных залов, — на Базарной — там конфисковали 38 компьютеров. По ул. Счастливой и пр. Металлургов закрыли ещё два зала и изъяли более 35-ти единиц техники.

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В Заводском районе закрыли один игорный зал с конфискацией имущества, а также в Каменко-Днепровском районе.

Ведутся следственные действия по всем вышеуказанным делам.

Отметим, что ранее прокуратура Запорожской области обвиняла полицию в недостаточно качественной работе относительно закрытия нелегальных игорных заведений города и области.