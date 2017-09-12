Из-за бездействия власти Запорожья в городе появились опасные звери

В Бородинском микрорайоне Запорожья поселилась семья лис. Местом своего обитания животные выбрали территорию вблизи заброшенного кладбища на ул. Днепровские пороги в Запорожье.

Как пишет «Индустриалка», рядом расположены детсад, школа и стадион. Зимой в лисьей семье появились два малыша, а недавно родились еще три лисенка.

Лисы не на шутку пугают детей и взрослых, которые гуляют на улице. Животные охотятся на голубей и кошек, иногда скалятся при виде людей. Кроме того, их часто замечают во дворах жилых домов и в гаражах.

Как стало известно, горожане обращались за помощью с просьбой оградить их от опасных соседей — переносчиков бешенства. Тщетно.

Как уже сообщал «Верже», в воскресенье, 10 сентября, патрульные полиции получили необычный вызов: бешеная лиса искусала собак во дворе на ул. Зачиняева (окраина города на Правом берегу) и есть опасность нападения на людей.

Один из патрульных, прибывших на вызов, произвел три выстрела, чтобы убить опасного зверя. Ветеринары забрали труп на исследование.