Мэра Запорожья вызывали на допрос в УСБУ региона

Горголову Запорожья Владимира Буряка вызывали для дачи показаний, после обысков сотрудниками СБУ в кабинетах мэрии.

«Я был на допросе как свидетель, и члены исполкома были. Пока идет следствие, — заявил мэр Запорожья, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 1 августа сотрудники УСБУ в Запорожской области навели переполох в здании мэрии Запорожья.

Силовики спецслужбы искали специальные технические средства. И нашли! Тогда изъяли несертифицированное оборудование для сбора информации. Некоторых чиновников подозревали даже в том, что некие сведения из мэрии передавались на временно оккупированную территорию на Донбассе.

Напомним, в команде Буряка немало выходцев из восточных регионов Украины, а некоторые однопартийцы Буряка по «Оппоблоку» сочувствуют оккупантам и чуть ли не агитируют за, так называемый, русский мир.