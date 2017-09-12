УКРОП идет на выборы в объединенных территориальных общинах 29 октября — решение съезда

«Украинское объединение патриотов — УКРОП» делегирует кандидатов на первые выборы депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад, которые состоятся 29 октября. Такое решение принял 13-й съезд УКРОП, который прошел 12 сентября в Киеве. Председатель политсовета партии, народный депутат Тарас Батенко назвал будущее волеизъявления стратегически важным для УКРОПа.

«По итогам волеизъявления в ОТГ в декабре 2016-го и апреле 2017 УКРОП вошел в пятерку самых результативных партий по количеству депутатов и председателей объединенных территориальных громад. Рейтинг, который мы получили, позволяет нам претендовать на места в парламенте. Но для этого нужно продолжить развивать партийную сеть. И выборы в ОТГ дают нам такую ​​возможность», — подчеркнул Тарас Батенко.

Политик отметил, что несмотря на то, что партии всего два года, у неё достойное представительство в Верховной Раде (семь народных депутатов), в областных, городских и райсоветах, а теперь — и в советах ОТГ. Это возлагает на представителей партии большую ответственность перед избирателями. «Своей деятельностью в органах власти и политической позицией мы должны подтвердить, что вправе представлять интересы избирателей, которое они нам делегировали», — добавил глава УКРОПа.

«Команда партийцев Запорожской области идёт на выборы во всех 10 объединённых территориальных громадах. УКРОП должен цвести по всей Украине», — подчеркнул член политсовета партии, глава фракции УКРОП Запорожского горсовета Михаил Прасол.

В Запорожской области выборы пройдут в Васильевском районе в Подгорненской ОТГ, в Веселовском районе в Новоуспеновской и Чкаловской ОТГ, в Вольнянском районе в Петро-Михайловской ОТГ, в Гуляйпольском районе в Воздвиживской ОТГ, в Михайловском районе в Плодородненськой ОТГ, в Приазовской ОТГ Приазовского района, в Кирилловской и Акимовской ОТГ Акимовского района, а также в Новобогдановской ОТГ Мелитопольского и Михайловского районов.

Напомним, 29 октября состоятся первые местные выборы депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов ОТГ. Они пройдут в 201 ОТГ во всех областях Украины.