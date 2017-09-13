В Запорожской области началась масштабная чистка близ молочного лимана

В Запорожской области провели тендер на расчистку промоины между Млечным лиманом и Азовским морем. Подрядчик будет проводить здесь работы до наступления холодов.

Как сообщили в пресс-службе Кирилловского поселкового совета, несколько дней подряд на промоину будут завозить спецтехнику. Средства из областного бюджета в размере 1,4 миллиона гривен, которые были выделены на расчистку промоины еще в конце весны, начали осваиваться. Тендер на проведение работ длился почти все лето.

Наконец подрядчика определили, он получил часть средств и начал пыдготовку к расчистке. Кроме экскаваторов на работах по расчистке и углублению канала будет работать земснаряд. По условиям тендера расчистка и выхаживание по глубине и ширине промоины будут проводиться до наступления холодов. За этот срок рыба с Молочного лимана должна выйти в море.