В Запорожье вооруженный водитель «под мухой» таранил Merscedes

Вчера, 12 сентября, в Запорожье 35-летний водитель KIA совершил ДТП, но на этом его злоключения не закончились.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, во время оформления документов инспектор заметил, что водитель нетрезв.

Тест на содержание алкоголя в крови мужчины показал превышение допустимой нормы — 1,72 промиле алкоголя в крови.

Кроме того, патрульный заметил в салоне KIA пистолет. Водитель, чтобы избегнуть дополнительного наказания, выкинул его. Дескать, не мое.

Оружие полицейские изъяли при понятых и направили на экспертизу, а на пьяного водителя составили два админпротокола. Будет ли уголовная ответственность за хранение оружие, станет известно после экспертизы.