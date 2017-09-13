Домой Новости В Запорожье новорожденного младенца подбросили к роддому

В Запорожье новорожденного младенца подбросили к роддому

От
Valeriy
-
264
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Новорожденного мальчика принес неизвестный мужчина, заявивший, что нашел его возле роддома №3, после чего ушел.

По информации врачей роддома, сейчас полиция ищет роженицу, которая, вероятно, родила ребенка в домашних условиях после чего решила избавиться от него.

Малыш, по заключению наших врачей, здоров.
Сейчас мальчик находится в отделении патологии новорожденных 1-й детской больницы Запорожья. Когда подкидышу исполнится два месяца, он официально получит фамилию и имя.

Напомним, в середине июля мать-кукушка оставила своего сына медикам. Свое решение запорожанка мотивировала тем, что не имеет материальной возможности содержать годовалого ребенка.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here