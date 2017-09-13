В Запорожье новорожденного младенца подбросили к роддому

Новорожденного мальчика принес неизвестный мужчина, заявивший, что нашел его возле роддома №3, после чего ушел.

По информации врачей роддома, сейчас полиция ищет роженицу, которая, вероятно, родила ребенка в домашних условиях после чего решила избавиться от него.

Малыш, по заключению наших врачей, здоров.

Сейчас мальчик находится в отделении патологии новорожденных 1-й детской больницы Запорожья. Когда подкидышу исполнится два месяца, он официально получит фамилию и имя.

Напомним, в середине июля мать-кукушка оставила своего сына медикам. Свое решение запорожанка мотивировала тем, что не имеет материальной возможности содержать годовалого ребенка.