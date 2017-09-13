В Запорожье отопление готовы включить 1 октября

В Запорожье уже подготовили 90% котельных «ГТС» и 700 км теплотрасс к новому отопительному сезону. Как рассказали в пресс-службе горсовета, в этом году синоптики прогнозируют холодный октябрь, потому коммунальщики готовятся к возможному раннему отоплению, а именно с 1 октября.

В Запорожье по подготовке работают в нескольких направлениях, начиная с замены внутридомовых сетей, где работами охвачено более двух сотен домов, заканчивая текущими ремонтами систем отопления (660 домов).

На ремонт сетей центрального отопления выделили 11 тыс. грн. Всего проводят ремонт отопительных систем в 1,5 тыс. запорожских домов, особенно это касается многоэтажек, где в прошлом году возникали проблемы с отоплением. Наряду с ремонтами, проводится промывка систем отопления.

Чиновники говорят, что уже 86% домов готовы к новому отопительному сезону. До конца текущего месяца завершится подписание паспортов.

При этом говорится, что запорожские вандалы разрушают инфраструктуру города. За последнее время от рук вредителей пострадали 140 домов.