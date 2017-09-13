В мэрии Запорожья утверждают: к вспышке заболевания гепатитом А «Водоканал» не имеет отношения

В мэрии Запорожья утверждают: к вспышке заболевания гепатитом А «Водоканал» не имеет...

Как рассказал начальник «Запорожского областного лабораторного центра» Минздрава Владимир Хомутов во время заседания спецкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье, летом поступила информация об участившихся случаях заболеваний гепатитом А в Шевченковском районе.

Были отобраны пробы воды в водопроводных сетях на этом участке. Отклонений от нормы после исследований выявлено не было.

«Мы совместно с водоканалом в очередной раз взяли пробы воды в очаге болезни в Шевченковском районе. На сегодня отобранные пробы исследованы. Экспертиза показала, что никаких отклонений в части наличия в воде гепатита А не выявлено», — заявил Владимир Хомутов.

Но комиссия приняла решения продолжить работу по выявлению механизма распространения заболевания. Также будет проводиться разъяснительная работа относительно необходимости соблюдения санитарных норм, чтобы не допустить распространения болезни.

Как ранее сообщал «Верже», летом в Запорожье было зафиксировано увеличение количества случаев заболеваний гепатитом А свыше 40 случаев, из них 25 в Шевченковском районе.

Жители домов на улицах Оборонная, Мовчановского и Нариманова обвинили в этом воду, подаваемую КП «Водоканал».