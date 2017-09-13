Жительница Запорожья травила ядом тараканов и соседей

Вчера, 12 сентября, медикам позвонила одна из жительниц дома на улице Дорошенко, пожаловавшись на резкое ухудшение здоровья и приступы удушья.

Как пишет «Заноза«, ссылаясь на главу независимого профсоюза «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, когда врачи подъехали на место, с симптомами кашля и удушья обратились еще трое человек.

Как выяснилось, в квартире на 4 этаже травили неизвестным веществом насекомых, но яд был так силен, что отравились и жители, живущие рядом. После оказания медпомощи врачи вызвали сотрудников полиции. Ведется проверка.

Как уже сообщал «Верже», в мае жители общежития, расположенного на ул. Исторической, решили дать бой прусакам. Через короткое время к медикам поступил вызов — аллергия на химические препараты у двух жильцов. Молодого парня доставили в больницу с диагнозом: отравление инсектицидами. 50-летней женщине оказали медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.