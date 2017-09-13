Запорожские полицейские конфисковали наркотиков на 100 тыс. грн

Полиция Запорожской области во время обыска у жителя Бердянске конфисковала более 1 литра наркотиков в жидком виде и 150 грамм сухого вещества.

При обыске у бывшего осуждённого 30-летнего мужчины, правоохранители обнаружили и изъяли все наркотические средства.

Всё конфискованное отправили на исследование. Сейчас ведётся следствие. Мужчину будут судить за изготовление и распространение наркотиков.

С начала текущего года полиция региона сообщила более 500 жителям города и области о подозрении в преступлениях, связанных с наркотиками.