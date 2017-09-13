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Запорожцам рассказали о новых правилах прохождения ВНО в 2018-м

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user444
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Вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины, который регулирует проведение внешнего независимого оценивания в 2018 году. В соответствии с приказом, каждый зарегистрированный участник имеет право сдать тесты максимум по четырем учебным предметам. В целом внешнее независимое оценивание пройдет по одиннадцати предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык и французский.

В 2018 году для проведения внешнего независимого оценивания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языках будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2.

Новацией этих тестов будет также часть «Понимания языка на слух», который будет предусматривать прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним.

Выпускники старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года, которые желают зачесть результат внешнего независимого оценивания из иностранного языка как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны составлять соответствующий предметный тест уровня В2.

Стоит также отметить то, что в 2018 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе будут проходить ученики профессионально-технических, высших учебных заведений, которые в 2018 году получат полное общее среднее образование. Таким участникам результаты тестирования по этому предмету будут засчитываться как оценки за государственную итоговую аттестацию за образовательный уровень полного общего среднего образования.

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