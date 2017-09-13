Наркоман из Запорожья отправил полицейского в карету «Скорой помощи»

После попытки задержать подозрительного человека, ложно обвиненного в хранении пистолета, патрульный полиции вынужден был обратиться к медикам за помощью.

Дело было так: к экипажу, работающему в Заводском районе, обратился горожанин и сообщил, что вон у того паренька при себе пистолет.

Подозрительного парня остановили и потребовали показать, что у того в сумке и карманах. Но мужчина повел себя хамски и цинично — отказался выполнять требования патрульных, вел себя агрессивно, употреблял непарламентские выражения, толкал и угрожал инспекторам физической расправой.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, одному из инспекторов полиции вызвали бригаду скорой помощи (причина не указана, возможно, давление скакануло), а дебошира доставили в Заводское отделение полиции. Причина его неадекватного поведения — он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении мужчины начали производство по ч2. статьи 342 УК «Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей». В худшем случае мужчине грозит до 2 лет колонии, но, вероятно, он отделается штрафом.

Как уже сообщал «Верже», отбывая условный срок за преступление, 22-летний житель Мелитополя совершил новое — ударил сотрудника полиции по лицу.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения мелитополец, в ответ на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, облил их напитком, нанес удар ладонью по лицу и толкнул одного полицейского.

Судом первой инстанции дебошир был безосновательно осужден к штрафу, но прокуратура обжаловала решение. И суд второй инстанции приговорил, ранее дважды судимого злодея, к 3 годам лишения свободы.