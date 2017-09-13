На запорожском водоеме рыбоохранный патруль скрутил матерого браконьера

Ночной злодей выловил запрещенными сетями свыше сотни карасей, нанеся природе ущерб в размере свыше 4,6 тысячи гривен.

Сегодня ночью на канале Р-9 в районе села Таврическое Акимовского района госинспекторы Запорожского рыбоохранного патруля задержали гражданина, который осуществлял незаконный рыбный промысел двумя сетками методом затяжки канатом.

При пересчете незаконно выловленной рыбы инспекторы установили, что нарушитель успел выловить 105 карасей, 2 судака и 2 сазаны. Учитывая действующие таксы на расчет ущерба, причиненного природе, улов обойдется нарушителю в 4 тыс. 641 грн.

По факту грубого нарушения природоохранного законодательства на гражданина составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КоАП. Увы, санкция этой статьи до сих пор смехотворна — пара сотен гривен.

Сети и незаконно выловленная рыба у браконьера отобраны до решения суда.