На супер-стадионе запорожской школы могут заниматься не только школьники (ФОТО)

На базе запорожской школы № 7 состоялось открытие многофункционального спортивного стадиона.

По словам замдиректора школы № 7 Светланы Косаренко, раньше у них была обычная спортивная площадка, которые построены при каждой школе, а сейчас у них возвели стадион совершенно европейского уровня.

«Замечательное футбольное поле с покрытием из искусственной травы, баскетбольная, волейбольная, гандбольная площадки, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, теннисные столы, площадки с тренажерами для силовых упражнений, и даже детская площадка. Кроме того, на стадионе установлены светильники на солнечных батареях, так что, фактически, занятия могут проводиться и в вечернее время»,- рассказала Светлана Косаренко.

Все занятия физкультурой для школьников будут проводиться на новом стадионе. Для внеклассных занятий, а также для жителей окрестных домов доступ на стадион абсолютно бесплатный, но необходимо оформить пропуск в приемной школы. Такая система предусмотрена с целью уберечь комплекс от вандалов.