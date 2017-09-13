У запорожца конфисковали семейный раритет (ФОТО)

В селе Степановка Приазовского района полиция конфисковала у 60-летнего жителя старое охотничье ружье.

Как рассказали в пресс-службе полиции, событие имело место в рамках спецоперации «Оружие и взрывчатка», которая сейчас проходит по области. Отмечается, что ружье не было зарегистрировано. Хозяин пояснил правоохранителям, что получил оружие по наследству, но не было времени узаконить родственный дар.

Мужчина получил админпротокол, по которому заплатит штраф.

Как говорят в полиции, с начала года уже около 200 человек оштрафовали и привлекли за незаконное оружие.