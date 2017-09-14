В Запорожской области ребенок едва не умер от алкоголя

В Энергодаре Запорожской области дети устроили вечеринку с распитием алкоголя прямо возле памятника в центре города. В ходе веселья 11-летняя девочка отравилась — ей стало плохо. Друзья в это время убежали, оставив однокашницу в беде, пишет Медиа центр.

Неопытной «гуляьщице»скорую помощь вызвали прохожие. Девочка была сильно пьяна — она отравилась алкоголем. Ребёнка к жизни вернули медики и позже из больницы её забрали родители.

Как говорят учителя, дети в тот день прогуливали уроки. Сейчас проводится расследование по этому вопросу. А девочка из благополучной семьи.