В Запорожье молодожены «украшают» ландшафт бутылками (ФОТО)

В Запорожье возле центрального ЗАГСа появилась странная традиция молодожёнов обременять деревья скверика стеклотарой из-под выпитых напитков, как правило, шампанского.

Пользователи Фейсбука возмущены тем, что делают счастливые люди, оставляя после себя беспорядок возле места бракосочетаний.

Традиционного, после церемонии регистрации брака, молодожёны с гостями идут в скверик рядом с ЗАГСом, чтобы «обмыть» семью. Только вот зачем «украшать» молодые деревья своей стеклотарой? — вопрос риторический.

Фото ВремяZ