В Запорожье на взятке погорел таможенный инспектор (ФОТО)

Сотрудники военной прокуратуры Запорожского гарнизона вместе с запорожским управлением защиты экономики и пограничниками задержали при получении взятки таможенного инспектора, сообщает пресс-служба ведомства.

Главный госинспектор отдела таможенного оформления Чонгар Херсонской таможни ГФС требовал деньги за «легкий» ввоз подакцизных товаров, обойдя закон, уверяет прокуратура.

Чиновник требовал 30,5 тыс. грн при оформлении таможенных документов, при получении суммы госинспектора задержали. Военная прокуратура готовит фигуранту подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.