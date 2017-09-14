Жителям Запорожской области отключат холодную воду

На следующей неделе, 19 сентября, на сутки отключается холодное водоснабжение в нескольких сельхозкоммунах. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Холодная вода не будет подаваться в Антоновскую коммуну, Михайло-Лукашево, Павловскую, Московскую, Кировскую, многоквартирные жилые дома поселка Новониколаевка.

Это связано с плановыми ремонтными работами по подключению построенного водопровода Д-400мм Вольнянск – Новониколаевка к действующему водопроводу Д-500 мм с подключением населенных пунктов: село Колос, село Миролюбовка, село Антоновка, село Подгорное, село Зеленый Гай. Водопровод протянется на 14 000 п. м.