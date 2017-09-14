Запорожанка организовала бордель на дому (ФОТО)

Правоохранители задержали сутенершу. Ей оказалась 33-летняя жительница Запорожья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, для занятия проституцией арендовали квартиры, а объявления распространяли в сети Интернет. Было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины.

12 сентября оперативники провели санкционированные обыски в помещениях на территории Вознесеновском, Александрровском и Хортицком районах города.

«Установлено, что женщина арендовала помещения квартир, в которых по установленному графику работало 8 проституток – жительницы Днепропетровской области 1980-1990 годов рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании правонарушителя меры пресечения и устанавливается круг лиц, причастных к указанному уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.