Запорожец неожиданно погиб в Карпатах

Во время туристической экспедиции на гору Хомяк, которая находится на территории Яремчанского МГ, житель Запорожской области, входивший в состав групп, внезапно почувствовал острое недомогание.

Пока группа спасателей и медиков добиралась до места назначения, им сообщили, что мужчина уже скончался. Однако через несколько минут оказалось, что пульс у мужчины все-таки прощупывался. Руководством управления ГСЧС области было принято решение транспортировать пострадавшего вертолетом в медучреждение Ивано-Франковска.

Пострадавшего в срочном порядке передали в руки медиков, однако те лишь констатировали смерть мужчины. Предварительный диагноз: инфаркт миокарда.