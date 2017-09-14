Запорожские медики раскрыли причины эпидемии кори

В Запорожье обсудили эпидемиологическую ситуацию заболеваемости корью в Запорожской области.

Заместитель директора областного лабораторного центра Александр Мощак рассказал на встрече с журналистами о проблемной ситуации с корью в Украине и в Запорожской области в частности.

– Если отталкиваться от истории, то можно вспомнить чемпионат Европы по футболу 2012 года, который был поставлен на грань срыва исключительно из-за того, что в нашей стране в том году наблюдался резкий подъем заболеваемости корью, – отметил Мощак. – И всемирная организация здравоохранения не рекомендовала проводить в нашей стране это мероприятие. В то же время провели массовую вакцинацию, и частично ситуацию удалось стабилизировать. Но до сих пор для стран Евросоюза граждане Украины считаются потенциально опасными по заболеваемости корью. Прежде всего, это связано с тем, что в течение нескольких лет в полном объеме не проводились прививки от кори, которые являются наиболее эффективной защитой против этой инфекции. Вследствие того, что десятки и сотни тысяч детей не получили вовремя прививку, у нас в стране накопилось большое количество восприимчивых лиц к этой инфекции. Это отразилось в резком подъеме заболеваемости.

За восемь месяцев текущего года в Украине зафиксировано около 1000 случаев заболевания в 15 областях, большинство из которых – в Одесской и Ивано-Франковской. В Запорожье в текущем году зарегистрирован один случай заболевания: 26-летний житель Запорожья, который приехал из Одессы. На базе Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины обследовали девять пациентов, у четырех из которых имелось подозрение на корь. Подтвердился только один случай. До этого три года в Запорожской области случаи заболеваемости корью не наблюдались.

За семь месяцев 2017 года план прививок имеет следующий вид: дети в возрасте до одного года привиты на 59,9 %, старше двух лет – 31,2 %, дети шести лет – 46,1 %, дети старше шести лет – 19,2 %.

Состоянием на 6 сентября 2017 года процент обеспечения вакциной против кори, паротита и краснухи от годовой необходимости, с учетом остатка на 1 января 2017 года, составляет 75,6 %. В январе осуществили поставку 7 900 доз, в июне – 37 684 дозы. На сегодня вакцина есть во всех заведениях здравоохранения области.

Бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от одного до шести лет или в любом возрасте до 18 лет, если ранее ребенок не был привит. Остальным непривитым людям можно получить вакцинацию в частных кабинетах вакцинации.