Запорожский депутат скрывает свое имущество

Правоохранители обнаружили признаки коррупционного правонарушения в действиях одного из депутатов Запорожского областного совета.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, депутат в нарушение требований ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» несвоевременно сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно приобретенного в марте текущего года в собственность недвижимого имущества в виде доли нежилого помещения, расположенного в городе Мелитополь, площадью 67,2 кв. м и стоимостью 543 тыс. грн, и квартиры, расположенной в городе Запорожье, площадью 82,52 кв. м и стоимостью более 1 млн грн (более 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года).

По каждому факту нарушения требований финансового контроля 13 сентября управлением защиты экономики в Запорожской области Национальной полиции Украины относительно депутата облсовета Б. составлен протокол по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП. Указанные протоколы вместе с другими материалами направлены в Орджоникидзевский районный суд Запорожья для рассмотрения по существу.

Имя и фамилию депутата в прокуратуре пока не разглашают.