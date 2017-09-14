Запорожский металлист «вырыл» себе из земли уголовное дело

У жителя одного из сел Мелитопольского района изъяли боеприпасы, которые он выкапывал из земли рядом с печально известной Новобогдановкой.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, оперативники получили сигнал: у 54-летнего селянина хранится дома склад боеприпасов.

У мужчины обнаружили и изъяли 13 корпусов гранат «Ф-1» без запалов времен Второй мировой войны, три взрывателя к артиллерийским снарядам, 14 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 54 артиллерийских снаряда калибра 23 мм, фрагмент реактивной гранаты «ПГ-7».

Мужчина поведал, что выкапывал боеприпасы недалеко от места проживания и собирался сдать на металлолом. Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, рядом с селом Новобогдановка хранился крупный склад вооружения, где в мае 2004 года произошел пожар и взрывы. Боеприпасы разлетелись на километры.