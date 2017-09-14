На запорожской базе отдыха два года воровали электроэнергию

По факту хищения электроэнергии владельцем базы отдыха «Хуторок» в курортной Кирилловке открыто уголовное производство.

По информации пресс-службы ПАО «Запорожьеоблэнерго», во время рейдовых проверок отелей, баз отдыха и пансионатов относительно соблюдения Правил пользования электроэнергией специалисты «Запорожьеоблэнерго» выявили факт хищения электроэнергии на б/о «Хуторок» ФОП «Мухамадеев Р.Г.».

Хозяин этого заведения, самовольно подключившись к сетям энергокомпании, на протяжении двух лет безучетно потреблял электроэнергию. Нанесенный его действиями ущерб, по предварительным подсчетам, составил более 1 млн. грн.

«Нарушитель был отключен от энергоснабжения. Все материалы по этому факту были переданы на рассмотрение комиссии в составе специалистов ПАО «Запорожьеоблэнерго», Запорожского терпредставительства НКРЭКУ и Запорожской облинспекции по Госэнергонадзору. Комиссия пришла к выводу, что сумма доначислений – или, как их именуют рядовые граждане, штрафа – за безучетно потребленную владельцем б/о «Хуторок» электроэнергию составляет 1 млн. 372 тыс. грн., — пояснил директор по финансово-экономической безопасности ПАО «Запорожьеоблэнерго» Алексей Пашин.

По его словам, по факту хищения электроэнергии Кирилловским отделением полиции ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по ст. 188 прим.1 Уголовного кодекса «Хищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования»*, предусматривающей максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.