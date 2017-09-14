Сотрудников запорожской колонии будут судить за уголовные правонарушения

В Каменской исправительной колонии (№ 101) сотрудники прокуратуры провели проверку. По ее итогам открыто 5 уголовных производств.

В частности, в учреждении проверили условия материально-бытового обеспечения осужденных, их санитарно-медицинского обслуживания, соблюдения требований законодательства об охране и оплате труда заключенных, требований бюджетного, природоохранного и земельного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в связи с рядом выявленных при проверке грубых нарушений требований законодательства в ЕРДР внесены сведения о 5 уголовных правонарушениях:

по факту нарушения правил охраны вод должностными лицами ГП ДКВС № 101, чем вызвано загрязнение поверхностных вод и водоносных горизонтов и создана опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по ч. 1 ст. 242 УК Украины, по факту загрязнения и порчи земель, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по ч. 1 ст. 239 УК Украины;

по факту присвоения бюджетных средств на сумму 640 тыс. грн должностными лицами ГП ДКВС № 101 при выполнении работ по водоотведению по ч. 5 ст. 191 УК Украины;

по факту хищения государственного имущества, а именно основных средств производства на сумму 145 тыс. грн. должностными лицами по ч. 2 ст. 191 УК Украины;

по факту нарушения правил безопасности производства при выполнении осужденными работ с повышенной опасностью по ч. 1 ст. 272 УК Украины.

Начато досудебное расследование.