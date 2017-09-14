Средняя зарплата запорожцев превысила 6,5 тысячи гривен

Запорожская область находится в первой пятерке по средней заработной плате в стране — зарплата по области составила 6518 гривен.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, в первом полугодии зарплата увеличилась по сравнению с январем-июлем 2016 на 34,6%. Зарплату выше средней получают только в Энергодаре, Запорожье и Васильевке.

Самую низкую заработную плату в отчетном периоде получали работники Черниговского (4142 грн.), Веселовского (4325 грн.) и Михайловского (4350 грн.) районов области.

Средняя пенсия по региону составляет 1955 гривен.