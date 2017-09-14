С запорожского склада Минобороны «потянули» авиадвигатели

В Запорожье с территории склада государственной транспортной авиакомпании, который находится по улице Военстрой 1, украли два авиадвигателя.

Ссылаясь на то, что двигатели и дополнительные установки могут быть использованы в качестве доказательства, следователь попросила наложить арест на имущество.

Однако Шевченковский райсуд отказался накладывать арест на госимущество — говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте реестра судебных решений.

Отметим, госпредпрятие «УАТК» соpдали в Киеве в 1997 году для рационального и эффективного использования авиационной техники и военного имущества, которое списали с военного употребления. В Запорожье создали два филиала, которым передали на хранение более 150 воздушных суден разноообразного типа и другое имущество, пишет Заноза.