В Запорожской области на одно рабочее место приходится 14 безработных

В Запорожской области на сегодняшний день зарегистрировано 16,6 тыс. человек. Из них 11,7 тыс. человек получают пособие по безработице. Об этом «Верже» рассказали в пресс-службе запорожского областного центра занятости.

Сейчас центр занятости имеет 1162 актуальные вакансии (в Запорожье — 692 единицы). Таким образом, на одно свободное рабочее место претендует 14 безработных (в Запорожье — 6 безработных).

Ежедневно в центры занятости области обращается — 183 человека.

Из тех, кто состоит на учете, находят работу 114 человек.