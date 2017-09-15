В запорожском селе могут назвать улицу именем погибшего бойца-героя

Запорожские депутаты инициируют переименование улицы в честь погибшего 42-летнего бойца АТО Олега Дыньки на его родине в селе Григорьевка Запорожской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава фракции УКРОП Запорожского облсовета Ярослав Гришин.

«Согласовали с головой Григорьевского сельского совета переименование улицы в имя бойца АТО — добровольца Олега Дыньки. Готовим соответствующий проект решения, который будет внесен сельским главой в повестку дня на сессию 26 сентября», — отметил главный укроповец области Ярослав Гришин.

Вместе с коллегой главой фракции УКРОП Запорожского горсовета Михаилом Прасолом, депутаты обратились к народным израникам Григорьевского сельсовета поддержать решение.

Как уже сообщал «Верже», уроженец Запорожской области Олег Дынька с позывным «Егерь» служил в составе первой отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса и погиб с. Пески Донецкой области 6 сентября, подорвавшись на вражеской растяжке во время выполнения боевой задачи.

Олег Дынька год прослужил в ВСУ, а с августа 2016 года он служил в ДУК «Правый сектор». 42-летний житель села Григорьевка Олег Дынька был похоронен на Кушугумском кладбище Запорожья.