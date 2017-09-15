В Запорожье едва не взорвался гараж (ФОТО)

Сегодня, 15 сентября, утром в Шевченковском районе Запорожья по улице Гарнизонной произошел пожар. Горел гараж на территории одного из частных домов, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

На месте происшествия спасатели установили, что горит гараж, автомобиль и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. Пожарные предотвратили возможную опасность – взрыв газового баллона в автомобиле и перекидывание огня на крышу жилого дома и построек рядом.

Возгорание ликвидировали в течение часа. На месте работали сотрудники газовой службы и облэнерго, которые отключили от электросети и газопровода дом. Причина пожара неизвестна.

По факту произошедшего ведется расследование. От Службы спасателей привлекались четыре единицы техники и 15 спасателей.