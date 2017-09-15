В Запорожье закрыли сеть порностудий (ФОТО)

В Запорожье полиция провела обыски в квартирах по трём адресам: улице Школьной, Святого Николая и Ученической. Как передает пресс-служба ведомства, именно там действовали незаконные онлайн-студии с продажей живого порно.

Полиция получила оперативную информацию о распространении группой лиц кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера. Осуществляя комплекс розыскных мероприятий, полицейские установили адреса помещений, оборудованных под порностудии.

«Во время следственных действий изъята компьютерная техника, средства фото- и видеофиксации, платежные банковские карточки, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.