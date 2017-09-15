В Запорожье за взятку задержан работник Министерства культуры

В Запорожье военная прокуратура и полиция задержала чиновника Министерства культуры Украины, который получил взятку за сокрытие обнаруженных нарушений на территории Национального заповедника «Хортица».

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры, главный специалист отдела капитальных инвестиций Минкультуры по итогам проверки заповедника потребовал взятку у предпринимателя за непроведение проверки коммерческой фирмы и невключение в заключение о проверке нарушений законодательства об использовании земли национального заповедника.

Проверяющего задержали сразу после получения 60 тысяч взятки. В отношении него начато расследование по ч.3 ст 368 УК — «Получение неправомерной выгоды». Ему грозит от 5 до 10 лет.